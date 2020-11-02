В ближайшее время вакцины не смогут остановить COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Огромный рост больных коронавирусом побьет рекорд еще раз после новогодних праздников, поскольку российские препараты и вакцины не готовы или недостаточно изучены. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Наш собственный (российский, — прим. ред.) рекорд после новогодних праздников мы, наверное, побьем. Начало вакцинации в ноябре—декабре еще никак не скажется на заболеваемости в новогодние праздники», — считает Чепурнов.

Вирусолог предполагает, что на то, что вакцины остановят рост заболеваемости, можно будет положиться не раньше, чем летом. При этом один из российских препаратов вообще не будет эффективен, считает Чепурнов. «В отношении вакцин в любом случае еще должны быть закончены испытания. Только после подсчета результативности этого этапа будут делаться окончательные выводы. Да еще сама вакцинация около двух месяцев», — заключил эксперт.