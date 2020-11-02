Губернатор ЯНАО утвердил правила перевода работников на удаленку

На удаленке должны работать родители дошкольников, лица 65+ и больных хроническими заболеваниями Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решая вопрос о переводе организации на удаленный режим работы, руководители должны ориентироваться на максимально возможное число работников, которых можно отправить домой. Об этом говорится в постановлении губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, опубликованном на сайте окружного правительства.

Документ предписывает руководителям принять решение о численности работников, «выполняющих трудовую функцию дистанционно». «Рекомендовать установить максимально возможную численность работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно, исходя из технических возможностей и специфики деятельности организации, предприятия и индивидуального предпринимателя», — говорится в приложении №3 к постановлению, изменяющему в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.

При этом если в семье есть ребенок в возрасте до семи лет, то всем работодателям, в том числе предпринимателям, предписывается перевести на одного из родителей. Также из дома должны работать лица в возрасте 65+, а также хроники, в первую очередь — сердечники, астматики и диабетики.

Что касается вахтовиков, то, согласно документу, им с соблюдением трудового законодательства, может быть продлен период пребывания в регионе. Соответственно тем, кто находится в междувахтовом отпуске, его продолжительность работодатель может увеличить.

Ранее сообщалось, что на фоне второй волны COVID работников на удаленку уже переводят. В частности, дистанционно начали работать подразделения «Газпрома» (до 40% персонала). Работников на удаленку начали переводить также органы власти.