Россиян предупредили о ловушке, связанной с платежами ЖКХ

Мошенники получают по 100-300 рублей с человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян, которые хотят компенсировать расходы на ЖКХ. Способ обмана раскрыл управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

«На электронную почту собственника приходит письмо с информацией о том, что гражданину полагается возмещение части коммунальных платежей. Зачастую это небольшие суммы — не более пяти тысяч рублей», — говорит Редин агентству «Прайм».

Однако подробностей в письме нет, отмечает эксперт. Зато есть гиперссылка, по которой ничего не подозревающие граждане переходят, чтобы забрать деньги. Внутри оказывается сайт, где пользователя просят перевести небольшую сумму, 100-300 рублей, для последующего «вывода» компенсации, поясняет Редин. После этого деньги, конечно же, пропадают.

Эксперт подчеркнул, что доверчивых людей немало. Поэтому мошенники даже на таких мелких суммах впоследствии зарабатывают много денег. Редин предупредил, что свои средства нельзя перечислять без уверенности, что платеж официальный и легальный.

25 октября эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от мошенника, напоминает «Национальная служба новостей». Также назван способ отъема мошенниками квартир у пенсионеров, пишет агентство Nation news. Также участились случаи мошенничества, связанные с коронавирусом.