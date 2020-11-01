Губернатор Шумков раскрыл новые траты региона во время пандемии

Глава Курганской области рассказал, куда регион потратил деньги во время пандемии. На дополнительные траты ушли десятки миллионов, рассказал Вадим Шумков в своем Instagram.
«Приобретаем еще два КТ (компьютерных томографа, прим. ред.) — 52 миллиона рублей. Более 31 миллиона рублей на приобретение новых дорогостоящих препаратов для жителей области, получающих лечение на дому (порядка 7000 рублей на человека)», — сообщил Шумков. Он отметил, что такие лекарства врачи получают бесплатно уже сейчас. Теперь их будут выписывать заболевшим коронавирусом жителям региона.
Почти 28 миллионов уйдет на покупку кислорода в больницы для пациентов с COVID-19. При этом один из курганских заводов получил федеральную лицензию на его хранение. Однако чтобы не зависеть от поставок, предприятие собирается получить лицензию на производство кислорода.
17 миллионов регион потратит на маски и перчатки для врачей. Также 9,5 миллионов выделено на мониторы пациента и прочее оборудование, сообщает губернатор. Кроме того, врачи Курганской области продолжают получать стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19, заключил Шумков.
30 октября президент России Владимир Путин поручил поддержать курганских медиков. Из резервного фонда России на борьбу с коронавирусом в регионе выделили 107,5 миллионов рублей. За последние сутки COVID-19 выявили более чем у 18 тысяч россиян, напоминает агентство Nation news.
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