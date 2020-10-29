Путин поручил поддержать медиков Кургана в борьбе с коронавирусом

Из Резервного фонда правительства РФ Курганской области выделили 107,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги выделили по поручению президента России Владимира Путина. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба областного правительства.
«Курганской области выделено 107,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, а также улучшение материально-технической базы медучреждений», — цитирует пресс-служба депутата Госдумы от Курганской и Тюменской областей Александра Ремезкова. Всего регионам на эти цели было выделено 10 млрд рублей.
Ранее из Резервного фонда на выплаты курганским медикам, лечащих больных коронавирусом выделили 84,8 млн рублей. В ближайшее время регионам России переведут 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом.
На ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении Владимиру Путину пожаловались курганские медики. С 28 октября в Курганскую область на помощь в борьбе с коронавирусом начали приезжать медработники из других регионов.
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