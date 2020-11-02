Чем Путину важен проект, за который он раскритиковал Роскосмос

Россия планирует запустить в космос сотни новых спутников Фото: Роскосмос

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли указал Роскосмосу на задержки в разработке ряда новых программ, в том числе, по созданию проекта «Сфера». Его презентацией глава государства занимался лично два года назад. Научный обозреватель Александр Галкин полагает, что проект необходим России для создания интернета, способного работать независимо от мировой сети.

Проект «Сфера» предполагает запуск 640 российских спутников на орбиту Земли. Впервые о нем стало известно на «Прямой линии» Путина в 2018 году. Тогда президент сказал, что новая спутниковая система станет «прорывом», так как по качеству и охвату превосходит кабельную связь. Однако на сегодняшнем совещании 2 ноября Путин заявил, что программы Роскосмоса по разработке системы до сих пор нет, как и документов по строительству сверхтяжелых ракет и развитию системы ГЛОНАСС. «Это нужно сделать в ближайшее время», — сказал Путин.

Научный обозреватель Александр Галкин в разговоре с URA.RU сообщил, что «Сфера» позволит обеспечить России доступ к интернету, даже если страна будет отрезана от «мировой паутины». Кроме того, спутниковая система является перспективным коммерческим проектом. «Россиянам даже и не надо такого количества спутников. Они могут обеспечить доступ в интернет не только нам. Появится возможность продавать услуги другим странам. Речь идет не только о связи, но и о навигации, зондировании земли, которое позволит определять природные катаклизмы, например, цунами», — сказал агентству Галкин.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после совещания с Путиным на своей странице в Twitter написал, что проекты космических программ были внесены в Правительство в установленные сроки в августе. Рогозин надеется, что теперь документы будут согласованы и приняты кабмином.