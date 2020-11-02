Путин недоволен срывом космических программ

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Клипарт сток pickupimage. nightrider. Екатеринбург, офицер, ракета, байконур, космодром, сопла ракеты
«Роскосмос» не выполнил обещаний по созданию сверхтяжелой ракеты Фото: nightrider/pickupimage

Президент России потребовал от «Роскосмоса» отчитаться о причинах задержек по разработке новых программ для ракетного комплекса сверхтяжелого класса и на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера». На совещании по вопросам развития космической отрасли Владимир Путин также затронул и вопрос дальнейшего развития системы ГЛОНАСС.

«Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — заявил президент.

Помимо ракетного комплекса сверхтяжелого класса, госкорпорация «Роскосмос» планирует создать космический буксир «Нуклон», который позволит совершать полеты на другие планеты. На разработку аппарата «Роскосмос» потратят более четырех миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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