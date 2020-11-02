Путин недоволен срывом космических программ

Президент России потребовал от «Роскосмоса» отчитаться о причинах задержек по разработке новых программ для ракетного комплекса сверхтяжелого класса и на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера». На совещании по вопросам развития космической отрасли Владимир Путин также затронул и вопрос дальнейшего развития системы ГЛОНАСС.
«Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — заявил президент.
Помимо ракетного комплекса сверхтяжелого класса, госкорпорация «Роскосмос» планирует создать космический буксир «Нуклон», который позволит совершать полеты на другие планеты. На разработку аппарата «Роскосмос» потратят более четырех миллиардов рублей.
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