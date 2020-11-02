02 ноября 2020

Продлят ли российским школьникам каникулы. Прогноз центра Гамалеи

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Если люди не будут соблюдать масочный режим, власти вынуждены будут принять строгие меры, заключил вирусолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Через неделю эпидемиологическая обстановка в некоторых регионах России может улучшиться. В связи с этим власти могут возобновить учебный процесс. Такое мнение URA.RU выразил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что ситуация с коронавирусом в стране через неделю, скорее всего, улучшится. Поэтому осенние каникулы в школах продлевать не станут», — предположил Альтштейн. Он отметил, что в большем случае все зависит от граждан. Если люди не будут соблюдать масочный режим, власти вынуждены будут принять строгие меры, заключил вирусолог.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в России нет необходимости останавливать работу всех детских садов. Бывший главный санитарный врач страны отметил, что закрывать на карантин необходимо только те дошкольные учреждения, где были выявлены случаи заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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