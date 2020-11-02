Через неделю эпидемиологическая обстановка в некоторых регионах России может улучшиться. В связи с этим власти могут возобновить учебный процесс. Такое мнение URA.RU выразил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Я думаю, что ситуация с коронавирусом в стране через неделю, скорее всего, улучшится. Поэтому осенние каникулы в школах продлевать не станут», — предположил Альтштейн. Он отметил, что в большем случае все зависит от граждан. Если люди не будут соблюдать масочный режим, власти вынуждены будут принять строгие меры, заключил вирусолог.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в России нет необходимости останавливать работу всех детских садов. Бывший главный санитарный врач страны отметил, что закрывать на карантин необходимо только те дошкольные учреждения, где были выявлены случаи заражения коронавирусом.
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