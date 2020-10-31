В Лионе неизвестный стрелял в священника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Неизвестный открыл стрельбу возле греческой церкви во французском городе Лион. Один человек ранен, нападавшему удалось скрыться.

«В результате был ранен священник, который в это время закрывал двери в храм. Он находится в тяжёлом состоянии. Стрелок был вооружён охотничьим ружьем, ему удалось скрыться», — пишет RT со ссылкой на сообщения местных СМИ. Полиция, как отмечается оцепила 7-й район Лиона, на месте происшествия работают полицейские.

Злоумышленник произвел два выстрела. На вид, по словам очевидцев, ему было около 40 лет. Глава МВД Франции призвал людей избегать седьмого района. Пока неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом или конфликтом между нападавшим и жертвой.

В середине октября в пригороде Парижа мужчина бил учителя, который демонстрировал на одном из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом. Кроме того, он назвал такой педагогический подход «свободой слова», и заявил, что французские власти начнут бороться против приверженцев «радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». 29 октября в соборе Нотр-Дам в центре Ниццы было совершено нападение на прихожан. Три человека погибли.