В ХМАО тревожная динамика по заражению коронавирусом

В ХМАО за месяц в 3,5 раза увеличилось количество пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. В начале октября таких было порядка 40 человек, а сейчас их число увеличилось до 142. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 189 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,88%», — сообщают в оперштабе. На сегодняшний день статистика заражения в городах выглядит так:
- Сургут — 53;
- Ханты-Мансийск — 22;
- Нижневартовск — 16;
- Нягань — 13;
- Урай — 12;
- Нефтеюганский район — 11;
- Нефтеюганск — 7;
- Октябрьский район — 7;
- Югорск — 6;
- Березовский район — 6;
- Кондинский район — 6;
- Советский район — 6;
- Мегион — 5;
- Сургутский район — 5;
- Нижневартовский район — 4;
- Когалым — 3;
- Ханты-Мансийский район — 3;
- Пыть-Ях — 2;
- Радужный — 1;
- Белоярский — 1.
На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 256 человек. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии выздоровели 24 405 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксирован всплеск смертности от коронавируса. На сегодняшний день от коронавируса третий день подряд умирает четыре пациента за сутки.
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