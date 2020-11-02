В ХМАО тревожная динамика по заражению коронавирусом

В ХМАО растет количество больных, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц в 3,5 раза увеличилось количество пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. В начале октября таких было порядка 40 человек, а сейчас их число увеличилось до 142. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 189 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,88%», — сообщают в оперштабе. На сегодняшний день статистика заражения в городах выглядит так:

Сургут — 53;

Ханты-Мансийск — 22;

Нижневартовск — 16;

Нягань — 13;

Урай — 12;

Нефтеюганский район — 11;

Нефтеюганск — 7;

Октябрьский район — 7;

Югорск — 6;

Березовский район — 6;

Кондинский район — 6;

Советский район — 6;

Мегион — 5;

Сургутский район — 5;

Нижневартовский район — 4;

Когалым — 3;

Ханты-Мансийский район — 3;

Пыть-Ях — 2;

Радужный — 1;

Белоярский — 1.

На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 256 человек. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии выздоровели 24 405 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксирован всплеск смертности от коронавируса. На сегодняшний день от коронавируса третий день подряд умирает четыре пациента за сутки.