02 ноября 2020
01 ноября 2020
31 октября 2020

В ХМАО тревожная динамика по заражению коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, приемный покой, медики, врачи, скорая помощь, санитары, врач, доктор, коронавирус, covid, ковид, водитель скорой помощи, SARS-CoV-2
В ХМАО растет количество больных, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц в 3,5 раза увеличилось количество пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. В начале октября таких было порядка 40 человек, а сейчас их число увеличилось до 142. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 189 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,88%», — сообщают в оперштабе. На сегодняшний день статистика заражения в городах выглядит так:

  • Сургут — 53;
  • Ханты-Мансийск — 22;
  • Нижневартовск — 16;
  • Нягань — 13;
  • Урай — 12;
  • Нефтеюганский район — 11;
  • Нефтеюганск — 7;
  • Октябрьский район — 7;
  • Югорск — 6;
  • Березовский район — 6;
  • Кондинский район — 6;
  • Советский район — 6;
  • Мегион — 5;
  • Сургутский район — 5;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Когалым — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Радужный — 1;
  • Белоярский — 1.

На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 256 человек. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии выздоровели 24 405 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксирован всплеск смертности от коронавируса. На сегодняшний день от коронавируса третий день подряд умирает четыре пациента за сутки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...