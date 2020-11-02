Ужесточение правил ремонта машин лишь ухудшит жизнь автомобилистам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ужесточение правил ремонта машин никак не изменит безопасность дорожного движения, а лишь разорит автомобилистов и породит социальную напряженность. Однако есть вероятность, что в ближайшие годы от введения этих изменений откажутся. Таким мнением с URA.RU поделился автоэксперт, президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Ранее стало известно, что российских водителей, которые сделают минимальный ремонт в автомобиле, могут обязать пройти внеплановый техосмотр. Сделать это придется даже после смены магнитолы или сигнализации. Поправки также вводят запрет на повторное использование запчастей при ремонте автомобиля.

«Обсуждение ожесточения правил ремонта машин ведется уже давно. И у автомобильного сообщества, водителей и всех причастных к этим изменениям было очень много претензий. В том числе и потому, что введение поправок обсуждалось только с крупными концернами, которым эти изменения реально будут выгодны — поэтому они их и поддержали. Но обычным автомобилистам это лишь испортит жизнь», — поделился Форманчук.

По мнению автоэксперта, на сегодняшний день самыми главными проблемами является продажа некачественного топливо и рост показателя смертности на дорогах. «То, что человек поменяет магнитолу, никак не повлияет на безопасность дорожного движения», — уверен собеседник агентства.

Спасти ситуацию может следующая деталь: поправки вводятся в регламент Таможенного союза, который распространяется на все соседние с Россией страны. «Я сомневаюсь, что с учетом уровни жизни в наших союзных государствах поддержат эти изменения, которые в первую очередь предполагают дополнительные финансовые обязанности. И сейчас, в наше нелегкое время, вообще нецелесообразно обсуждение каких-то поправок, которые возлагают на автомобилистов новые расходы — это будет плодить социальную напряженность», — заключил эксперт.