Евгений Киршин покинет пост главы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин уйдет в отставку с 10 ноября после истечения полномочий. Источник в правительстве Челябинской области сообщил URA.RU, что временным руководителем района может стать спецпредставитель губернатора.

«Полномочия главы у Киршина истекают 9 ноября. На выборах 2 ноября депутаты райсобрания отказались поддержать его переизбрание, — напомнил URA.RU инсайдер. — Его отставка становится автоматической. На новых выборах область уже не будет поддерживать Киршина. Обсуждается вариант, что в район отправят спецпредставителя губернатора Алексея Текслера, который будет руководить районом до новых выборов».

«Я выехал в Катав-Ивановск, чтобы провести здесь серию консультаций», — сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий район. Одной из причин, по которым Киршину отказали в доверии, называют его конфликт со спикером собрания Николаем Рудаковым. 30 октября, на заседании президиума челябинского регионального отделения «Единой России» Рудаков пообещал, что фракция «ЕР» в собрании Киршина поддержит, но на сессии 2 ноября проголосовал против главы.

«Вопрос по Рудакову отдельно рассмотрят на заседании областного президиума „ЕР“, — заявил URA.RU вице-губернатор по внутренней политике, первый замсекретаря областного политсовета партии Анатолий Векшин. — Будет ставиться вопрос о соблюдении партийной дисциплины». По данным URA.RU, Рудакова могут снять с поста секретаря районного политсовета «ЕР» или даже исключить из партии.

Связаться с Рудаковым не удалось. Пресс-секретарь главы района Антон Александров заявил URA.RU, что у него нет комментариев по ситуации с Киршиным. Киршин руководил районом с мая 2011 года.