В Тюменской области антирекорд по смертям больных с коронавирусом

Шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались в регионе за сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области скончались пять человек с подтвержденным коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

«Тюменская область — 5 [летальных случаев за сутки]», — говорится в сводке информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19. Что до заболевших, то их за последние сутки 151.

Последние два дня в Тюменской области были нулевыми в части летальных случаев больных с коронавирусом. До этого пять человек попали в статистику скончавшихся в субботу, 31 октября. Всего в списке жертв коронавируса в регионе значатся 80 человек.

Дополнено в 13:48: по данным регионального оперштаба, коронавирус унес жизни не пяти, а шести человек. За время пандемии это рекордное количество по летальным случаям за сутки. «Скончались женщины 40, 48 и 57 лет, двое мужчин 48 лет, и мужчина 45 лет», — говорится в сообщении тюменского оперштаба. Таким образом, за все время пандемии в Тюменской области умер 81 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени, ХМАО и ЯНАО скачок заболеваемости коронавирусом. За последний месяц статистика по выявленным случаям подскочила на десятки процентов.