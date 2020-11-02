Курганцы скупают веб-камеры из-за дистанционного обучения

У родителей возникли трудности с поиском дешевых веб-камер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане возникли проблемы с покупкой дешевых веб-камер. Об этом URA.RU рассказала мать школьника, которому нужна была камера для дистанционного обучения.

«В Кургане раскупили веб-камеры. В „Эльдорадо“ в „Парусе“ сказали, что только что перед нами последнюю забрали. В DNS остались только дорогие: от 5000 рублей. В комиссионном магазине тоже все раскупили, пришлось покупать с рук», — сообщила женщина. По ее словам, учителя говорят им, что должны обязательно видеть учеников, и это увеличило спрос на веб-камеры. Также она добавила, что телефоны не комфортны для дистанционного обучения, так как на них не всегда хорошо видно презентации.

На момент написания новости, в Кургане в магазинах сети DNS оставалось пять камер стоимостью до 3000 рублей. Их можно было купить в трех магазинах. На сайте «Эльдорадо» указано, что в магазинах города можно купить две модели веб-камер в данном ценовом диапазоне.

В областном департаменте образования и науки URA.RU объяснили, что к ним на горячую линию по данному вопросу не обращались. «Мы предоставили все методические рекомендации по использованию дистанционных технологий в обучении, а школы уже сами решают, что выбрать», — объяснили в ведомстве. В департаменте отметили, что использование камер не является обязательным требованием для обучения.

В Курганской области школьники перешли на дистанционное обучение 2 ноября из-за ухудшения коронавирусной обстановки. Некоторые курганские родители негативно отозвались о таком формате учебы.