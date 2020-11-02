Родители утверждают, что удаленный формат обучения наносит вред ученикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевод курганских школьников на дистанционное обучение вызвал бурную реакцию родителей. Одни считают, что удаленный формат наносит вред здоровью, другие утверждают, что это терпимо. Своим мнением курганцы поделились под постом губернатора региона Вадима Шумкова.

Глава Курганской области в своем Instagram заявил, что среди детей заболеваемость ОРВИ намного ниже, чем в прошлые годы. Но 10% преподавателей, как отметил Шумков, болеют различными заболеваниями, включая ОРВИ. Он объяснил, что среди них есть взрослые, что создает дополнительные риски. Несмотря на это, родители утверждают, что удаленный формат обучения наносит вред ученикам.

«Верните детей в школу пожалуйста! Это не учеба и тем более наносится большой вред здоровью ребенка, так как он находится за компьютером», — написала один из подписчиков. Другие родители считают, что дома «дети тупеют». «Да ужас, какое образование??? Никакого…дети тупеют…а высшим органам это и надо», — негодуют в комментариях. Многие переживают, что выпускники из-за дистанционного обучения не смогут сдать экзамены. Один из комментаторов предложил сидеть ученикам на уроках в масках.

Однако нашлись и сторонники дистанционного обучения. «Нет, лучше дистанционно учиться в связи с такой ситуацией.....я за здоровье своих детей», — написала одна из мам. Глава региона создал в сториз голосование. Больше половины курганцев проголосовали против дистанционного формата.