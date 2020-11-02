Правительство срывает план мэра Екатеринбурга к 300-летию города

Ремонт и строительство школ — одна из задач команды Александра Высокинского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга не смогла согласовать в полном объеме план по капремонту школ на 2021 год (в рамках подготовки к 300-летию города в 2023 году), сообщил источник URA.RU в областных структурах власти. По словам собеседника агентства, в следующем году власти Екатеринбурга отремонтируют три школы вместо пяти и за свой счет — такое решение было принято по итогам переговоров со свердловским минобразования.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский неоднократно заявлял, что увеличение количества мест в школах — одна из главных миссий его команды. «Администрация планировала ремонтировать по пять школ в год к 2023 году. Однако минобр не дал денег на эти цели. В списке оставили только три школы, которые город отремонтирует за свой счет», — поделился инсайдер. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов не ответил на звонок корреспондента.

В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU сообщили, что в 2020 году после капремонта были приняты школы №43, №49 и №81 школы. К концу года должен завершиться ремонт школ № 25 и №115. Источник URA.RU в городских структурах власти отметил, что план на 2021 год до конца не сверстан, однако предварительно намечены работы в школах №83, №30 и №33.