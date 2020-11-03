Маркировка шин приведет к перебоям на рынке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реальных оснований для введения обязательной маркировки шин в России нет — данное изменение приведет к перебоям на рынке и поборам с водителей. Об этом URA.RU заявил автоэксперт, президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

С 1 ноября в России стала обязательной маркировка шин. Предполагается, что наличие маркировки обезопасит рынок от нелегальной продукции, а государство получит контроль над передвижением товаров. Однако Форманчук не согласился с тем, что нововведение имеет какие-либо плюсы.

«Подделка шин — это сложный технологический процесс, который стоит весьма дорого. Поэтому оправдание, что маркировка обезопасит рынок от нелегальной продукции, выглядит неправдоподобным — у нас в стране этим не занимаются. Единственная цель этого изменения — сбор денег с производителя, который в итоге возложат на потребителей», — считает автоэксперт.

По прогнозу Форманчука, обязательная маркировка шин приведет лишь к удорожанию автомобильной продукции и перебоям на рынке. «У нас в стране маркируется уже все: и обувь, и лекарства, и все остальное. Но только по факту конечный потребитель страдает от этого», — заявил эксперт.