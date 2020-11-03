Во власти придумали, как контролировать дефицит лекарств в России

Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» будет следить за ситуацией с лекарствами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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«Единая Россия» будет мониторить ситуацию с дефицитом лекарств в стране и принимать решения по устранению возникающих проблем, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также он поблагодарил главу правительства РФ Михаила Мишустина за решение упростить порядок маркировки лекарственных препаратов в связи с их нехваткой.

Турчак рассказал, что накануне межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан (ее возглавляет первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев) направила в правительство предложения по снижению пиковых нагрузок на систему маркировки лекарств, которые привели к дефициту отдельных препаратов в аптеках.

«Мы благодарим председателя правительства Михаила Мишустина за поддержку этих предложений и оперативно принятое постановление, — сказал Андрей Турчак. — Мы обязательно будем заниматься мониторингом ситуации с лекарственным обеспечением граждан и в случае возникновения проблем в срочном порядке будем принимать решения по их устранению».

Ранее партпроект «Народный контроль» проверил более 2 500 аптек в 45 регионах и выяснил, что в большинстве случаев лекарства можно только заказать, а в трети аптек нет даже этой возможности. Наиболее сложная ситуация была зафиксирована в Хакасии, Иркутской, Липецкой, Саратовской областях, а также в Красноярском и Пермском краях.