Правительство РФ решило проблему с маркировкой лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Милдронат. Екатеринбург, таблетки, аптека, лекарства, капсулы, болезнь
Упрощенный режим ввели из-за высокого спроса на препараты Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок маркировки лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении. Согласно постановлению, аптекам и медучреждениям не придется ждать пока система подтвердит сведения о приемке, а можно сразу выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы.

Также производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, передает телеканал 360. Благодаря этому все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте облегчаются.

В России наблюдается дефицит лекарств на фоне распространения COVID-19. На нехватку уже пожаловались в Свердловской области, Пермском крае, ХМАО и других российских регионах. Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил перебои с поставками перегруженностью каналов дистрибьюции, пишет RT. Мишустин также выделил регионам более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Президент россии Владимир Путин заявил о необходимости отправлять комиссии в регионы, где есть проблемы с оказанием помощи больным коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...