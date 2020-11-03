Правительство РФ решило проблему с маркировкой лекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок маркировки лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении. Согласно постановлению, аптекам и медучреждениям не придется ждать пока система подтвердит сведения о приемке, а можно сразу выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы.
Также производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, передает телеканал 360. Благодаря этому все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте облегчаются.
В России наблюдается дефицит лекарств на фоне распространения COVID-19. На нехватку уже пожаловались в Свердловской области, Пермском крае, ХМАО и других российских регионах. Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил перебои с поставками перегруженностью каналов дистрибьюции, пишет RT. Мишустин также выделил регионам более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Президент россии Владимир Путин заявил о необходимости отправлять комиссии в регионы, где есть проблемы с оказанием помощи больным коронавирусом.
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