Свердловских врачей «красной зоны» после скандала начали кормить

Питание для медиков, работающих с COVID, вернули Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики Екатеринбурга, работающие в «красной зоне» и оставшееся осенью без питания, вновь получать готовую еду. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины, который взял на себя обеспечение медработников питанием.

«Заключены договоры на поставку питания с Детской городской клинической больницей № 11, ЦУГКБ № 1, Областной детской клиническая больницей, ЦКБ №14, ЦГБ №24, ЦГКБ №6, ГКБ № 40, ЦГБ № 3, Станцией скорой медицинской помощи, Свердловским областным клиническим психоневрологическим госпиталем для ветеранов войн, центром медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», Свердловской областной психиатрической больницей №6, ЦГБ № 2 и Медицинсим центром «Бонум», — рассказали агентству в фонде.

«Это очень своевременная и нужная помощь, — заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. — Хотелось бы сказать огромное спасибо Фонду святой Екатерины и его учредителям за то, что они помогают медикам».

В ответ директор Фонда Александр Андреев заявил, что работа по обеспечению медиков, противостоящих пандемии коронавируса, будет продолжена. «Для нас очень важно создать максимально комфортные условия для всех, кто круглосуточно борется за жизни и здоровье людей», — заявил Андреев.

С начала пандемии Фонд святой Екатерины передал в больницы региона более 2 млн масок (не считая тех, что прибыли самолетами и распределялись по линии свердловского минздрава). В конце августа Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса было передано тридцать новых автомобилей — 134 млн руб. на их приобретение выделили учредители фонда: гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. А 30 октября в уральскую столицу прибыла кислородная станция, закупленная фондом для станции Скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

Скандал возник осенью, когда стало известно, что медики, работающие с COVID-пациентами, остались без питания, предусмотренного указом губернатора. В ситуацию вмешался замгенпрокурора в УрФО Игорь Ткачев, после чего свердловские власти заявили, что обеспечение врачей «красной зоны» питанием будет возобновлено.