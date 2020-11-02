Продажи ноябрьского выпуска журнала «Урал» стартуют в редакции издания и киосках Роспечати в начале следующей недели, сообщили URA.RU в редакции. Элиты региона ждали тиража несколько месяцев, чтобы познакомиться с романом первого заместителя руководителя аппарата свердловского губернатора Вадима Дубичева «Разбитый вдребезги звонок».
«Журнал будет продаваться в Доме книги, в киосках Роспечати и других точках, цена — 150 рублей», — сообщил URA.RU главный редактор «Урала» Олег Богаев. В новом номере опубликована также проза и поэзия Владимира Гандельсмана, Ольши Ефимовой, Бориса Кутенкова, Юлии Старцевой, Андрей Торопова, Дмитрия Петрова, Елены Зейферт.
Действие романа «Разбитый вдребезги звонок» происходит в Екатеринбурге в 2015 году. По сюжету, город посещает дьявол, который хочет принять участие в выборах президента страны. Действующие лица — сотрудники телекомпании Екатеринбурга; одна из сюжетных линий посвящена резонансному конфликту у похоронного дома «Вознесение». В романе фигурируют свердловские и федеральные политики, журналисты, в том числе URA.RU, клирик РПЦ, а одна из ключевых сцен разворачивается в ресторане «ХмелиСупЕли», который по описанию напоминает заведение «Хмели Сунели». URA.RU публиковало фрагменты романа.
Это вторая работа Вадима Дубичева, опубликованная в журнале «Урал». В октябре 2015 года вышел его роман-фантасмагория «Рябиновая революция». Во воспоминаниям Олега Богаева, тогда весь тираж читатели раскупили за три недели.