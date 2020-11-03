Врач заявила об опасности промывания носа при коронавирусе

Промывание носа и горла опасно для слизистой, считает врач Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Промывать нос и горло во время эпидемии коронавируса может быть опасно. Из-за этого нарушается работа слизистой системы. Такую информацию URA.RU сообщила терапевт, семейный доктор и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Юрьевна Романенко.

«Щелочи, кислоты, масло и мази использовать не рекомендуется. Это опасно, ведь нанося их на слизистую, мы нарушаем работу реснитчатого эпителия дыхательных путей, следовательно, нарушаем работу организма», — сказала она.

В то же время главврач отметила, что промывая нос и полоща горло даже обычным физиологическим раствором, мы можем профилактировать заражение коронавирусом, уменьшая его концентрацию в организме. Однако инфекция попадает в организм через рецепторы, и у разных людей они активны и чувствительны к коронавирусу по-своему. Этим и объясняется, что одни люди болеют сильно, другие — в легкой форме, третьи — бессимптомно, отметила врач.

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