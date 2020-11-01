01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Почему популярное лекарство от коронавируса пропало из аптек. Объяснение производителя

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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., таблетки, лекарство, грипп, медикаменты, триазавирин
Препарат пропал из-за сбоев в системе маркировки лекарств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Триазавирин — популярный препарат для лечения коронавируса — пропал из аптек из-за задержек в работе системы маркировки лекарств «Честный знак». Об этом URA.RU сообщили на заводе «Медсинтез».

«Мы стоим из-за этой системы [маркировки]. Нам пишут: „Ждите, серии загружаются“», — объяснил URA.RU председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров. Без получения и нанесения кодов невозможен ни выпуск препарата, ни его дальнейшее обращение (передача дистрибьютерам, поставки в аптеки, розничная продажа). «Даже если мы отгрузим, то у дистрибьютеров товар встает на уровне аптек», — говорит Петров.

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При этом еще в октябре планировалось, что система маркировки в России будет переведена в уведомительный режим — об этом заявлял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Задумка в том, чтобы участникам фармрынка не надо было ждать подтверждения своих операций от «Честного знака». Но нововведение так и не заработало. «Официального документа о переходе на уведомительный режим я пока не видел», — заявил руководитель «Медсинтеза».

Сбои в работе системы маркировки лекарств и ранее приводили к нехватке многих препаратов в аптеках. В Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») признают факты сбоев, однако заявляют, что в целом система работает стабильно. URA.RU направило в ЦРПТ запрос по поводу ситуации с триазавирином — ответ к моменту публикации не поступил.

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