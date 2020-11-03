Настоятель храма в Екатеринбурге обвинил митрополита в произволе

Против митрополита Кирилла взбунтовался настоятель еще одного храма Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Настоятель екатеринбургского храма блаженной Ксении Петербургской Георгий Бусыгин записал видео, в котором обвинил к главу епархии митрополита Кирилла в произволе. Это произошло после того, как протоиерей отказался пустить представителей РПЦ в алтарь храма.

Настоятель Георгий заявил, что глава епархии сложил с себя сан, предписав своими указаниями в марте, на пике пандемии, запретить службы в храмах. «И до этих событий [пандемии] уже совершался произвол в совершении вами служб. Я говорю вам как христианин. И чувствовалось отступление от благодати и крови христовой», — следует из обращения настоятеля Георгия.

Священник также говорит о том, что начиная с президента страны, люди лишаются духовного окормления, поэтому усиливаются болезни, смертность. Чтобы избежать этого, нужно создать духовное ополчение и оставить обиды. В своем обращении, настоятель храма блаженной Ксении отказался исполнять благословения митрополита. «Сейчас, может быть, пока, не могу исполнять ваши благословения. Молюсь за патриарха [Московского и всея Руси] и за вас о вашем возвращении к православной вере и благочестию. Сейчас не могу даже совместно молиться с вами», — следует из обращения настоятеля Георгия.

Ранее URA.RU сообщало, что у Екатеринбургской епархии появились вопросы к настоятелю церкви блаженной Ксении Петербуржской. Ее настоятеля отца Георгия заподозрили в симпатиях к мятежному экс-монаху Сергию. Епархия направила в храм своих представителей.