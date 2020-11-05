В Курганской области начал решаться наболевший вопрос с финансированием «Водного Союза». Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Глава Зауралья отметил, что в водопроводные и канализационные сети Кургана не вкладывались ресурсы почти 40 лет, а тарифы были самыми низкими в УрФО.
«Практически каждый день происходят аварии на сетях, износ которых близок к 100%. За 9 месяцев 2020 года на водопроводе была 381 авария», — отметил Вадим Шумков.
Он рассказал, что установлены новые тарифы. «Мы обещали, что чистая вода станет для нас приоритетом и ситуация будет постепенно исправляться с минимально возможным ростом тарифа для населения», — сказал губернатор. «Сейчас формируется механизм, который позволит контролировать финансовые потоки и следить, чтобы все собираемые деньги шли только по назначению», — добавил Шумков.
В пресс-службе «Водного Союза», главного поставщика воды в Кургане, рассказали, что подписано специальное соглашение с властями региона, по которому энергетики взяли на себя дополнительные социальные обязательства. «Необходимость совместного с властями решения проблем в коммунальной отрасли назревала годами. Диалог стал налаживаться после вмешательства губернатора. В процессе него были актуализированы планы ремонта магистральных сетей, определены источники финансирования», — отметил генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.
В «Водном Союзе» также рассказали, что начал решаться вопрос с оплатой работ в рамках субсидии 2019 года, в рамках которой в Кургане прошел масштабный ремонт сетей. Ресурсникам начали поступать деньги, которые перечисляются подрядчикам и поставщикам. «До конца года вопрос с выплатой субсидии должен быть решен», — добавил Владимир Овсянников.
В компании отмечают, что результатом диалога с властями и совместных усилий по решению наболевших проблем должно стать бесперебойное и качественное обеспечение потребителей коммунальными услугами.
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