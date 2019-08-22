В Кургане ремонт, ставший причиной пробок, завершат на месяц раньше срока

Ремонт коллектора на улице Омской практически завершен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Капремонт коллектора по улице Омской в Кургане, который стал причиной пробок на выезде из города, будет завершен в ближайшие дни, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза». Изначально завершить работы планировалось к 30 сентября.

«22-23 августа подрядчик АО „Водный Союз“ завершит работы на Омском коллекторе врезкой новой трубы в существующую сеть», — рассказали в ресурсоснабжающей компании. До конца августа планируется демонтировать временную ветку, по которой городские стоки поступали на очистные сооружения. Специалисты уже приступили к черновому благоустройству улицы.

Финишное асфальтовое покрытие будет уложено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Капремонт коллектора по Омской стал третьим объектом, работы на котором были синхронизированы с деятельностью администрации Кургана по нацпроекту», — заявил главный инженер «Водного Союза» Владимир Шаляпин. Коммуникации перед ремонтом также поменяли на улице Сибирской и проспекте Голикова.

Замена напорного канализационного коллектора на улице Омской длиной почти километр началась в июне. Работы стоимостью 31,5 млн рублей финансируются за счет субсидии из бюджета Кургана. В течение лета движение автомобилей осуществлялось только по одной полосе. Для удобства водителей «Водный Союз» установил реверсивный светофор и оборудовал временную дорогу между улицами Щорса и Достоевского, но полностью избавиться от заторов не удалось. Подрядчик перешел на круглосуточный режим работы, чтобы завершить работы раньше срока.