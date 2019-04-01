Власти Кургана выделят сотни миллионов на решение главной проблемы города

На ремонт водопровода и канализации в Кургане из бюджета выделят 230 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Водный Союз» получит из бюджета Кургана в 2019 году 230 млн рублей в качестве субсидии на поддержание в рабочем состоянии городского водопровода и канализации. Соглашение об этом подписано с властями зауральской столицы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

«Компания получит на осуществление текущей деятельности и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии 230 миллионов рублей», — рассказали в «Водном Союзе».

На выделенные мэрией деньги планируется провести капремонт водовода в микрорайоне Кулацкий, напорного коллектора по улице Омской, очистных сооружений водопровода и канализации, а также устранять аварии на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения. Работы по модернизации сетей в план мероприятий не вошли, так как это запрещено действующими документами. «Согласно условиям предоставления субсидии, финансовые средства должны быть перечислены ресурсоснабжающей организации до 7 июля, закончить работы необходимо до конца текущего года», — уточнили в компании.

В Кургане наиболее остро стоит проблема изношенных коммуникаций. По данным «Водного Союза», на сегодня полностью изношены 76% водопроводных и 95% канализационных сетей. Компания не в первый раз получает субсидию на поддержание этих систем в рабочем состоянии. В 2017 году коммунальщикам выделили 57 млн рублей, а в 2018 году — 150 млн. В июле 2018 года стало известно, что в ближайшие три года «Водный Союз» гарантированно получит из бюджета около 450 млн рублей.