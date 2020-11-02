Врачи в Кургане получат только 40% от положенных им дополнительных выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганский департамент здравоохранения заявил, что уже потратил все деньги, которые на борьбу с коронавирусом выдала Москва. Из-за этого власти не могут полностью выдать врачам выплаты за работу с пациентами, больными COVID-19, сообщает местный Депздрав «ВКонтакте».

«Заявка Курганской области на дополнительные средства, с учетом развертывания дополнительного коечного фонда, своевременно направлена в Минздрав. Однако трансфер из федерального бюджета на осуществление выплат за октябрь 2020 года поступил в регион значительно ниже потребности», — пояснили в департаменте.

Таким образом, пока врачи получат только 40-45% от полагающихся им средств. Департамент здравоохранения пообещал им выплатить остальную часть денег, когда в регион снова поступят средства. Сейчас Депздрав ждет дополнительной выплаты от Москвы.

Примечательно, что на курганской области висят кредиты размером в сотни миллионов рублей. Для борьбы с коронавирусом в Курганскую область направлены военные медики, пишет RT. Однако одному из курганцев помощь врачей не понадобилась. Мужчина сам себя вылечил, пока ждал результаты теста, уточняет агентство Nation news.