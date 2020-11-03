США предрекли массовые протесты из-за выборов президента

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протесты США 2020
Общество в США сильно поляризовано Фото: Michael Perez, AP/TASS

США могут вновь пострадать из-за протестов, ожидающихся после выборов президента. При этом не важно, какой кандидат в итоге победит, URA.RU рассказал политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Рассматривать протестный сценарий для США стоит, просто нужно понять, какова его вероятность. То, что есть высочайшая степень поляризации в обществе, которая может выплеснуться в столкновения, — это мы уже видели. И, в принципе, выборы могут это спровоцировать», — отметил он.

Политолог также заострил внимание, что результаты выборов могут быть неожиданными. По его словам, сейчас большинство уверено, что выиграет Байден, однако в последние дни у демократов наблюдалась нервозность. Однако, по мнению Лукьянова, даже победа Байдена особо не изменит российско-американские отношения.

Выборы президента в США пройдут третьего ноября. По предварительным опросам, большинство жителей самых важных штатов — Пенсильвании, Флориды, Аризоны и Висконсина поддерживают демократа Джо Байдена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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