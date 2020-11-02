Байден отвоевал у Трампа важнейшие штаты перед выборами в США

Несмотря на результаты опросов в 2016 году, Дональд Трамп одержал победу на выборах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Большинство жителей Пенсильвании, Флориды, Аризоны и Висконсина поддерживают кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Как сообщает газета The New York Times, которая привела результаты опросов, эти четыре штата являются наиболее значимыми для итогов выборов.

«По данным опроса NYT и Siena College, Байден лидирует на 3 пункта во Флориде, на 6 пунктов в Пенсильвании и Аризоне и на 11 пунктов в Висконсине», — пишет РБК. Также Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали в 2016 году. Они поддерживают кандидата от демократов с перевесом 19 пунктов в Висконсине, 17 пунктов во Флориде, 12 пунктов в Пенсильвании и 7 пунктов в Аризоне. Всего в опросе приняли участие 1,4 тысячи респондентов во Флориде, 1,8 тысячи — в Пенсильвании и по 1,2 тысячи в Висконсине и в Аризоне.

Прошлые выборы президента США состоялись в 2016 году. За день до выборов опрос показал, что 47% избирателей поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. По мнению политолога Ильи Гращенкова, у Байдена больше шансов победить на выборах президента США, чем у действующего главы государства Дональда Трампа, но исключать победу действующего президента нельзя.