Из системы ОМС хотят вытеснить страховщиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В рамках реформы обязательного медицинского страхования (ОМС) государство будет напрямую финансировать медицинские высокотехнологичные учреждения. Таким образом посредники между фондом ОМС и учреждениями здравоохранения — страховщики — будут ликвидированы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Отношения будут строиться между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) и медицинскими высокотехнологичными учреждениями. То есть эти медицинские учреждения будут финансироваться больше, чем обычная, допустим, больница, потому что там все-таки есть элементы высоких технологий, науки», — рассказал Володин суть реформы ОМС в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что за финансирование «отвечать будет государство».

Спикер Госдумы признает, что против реформирования ОМС выступают страховые медицинские компании, так как «борются за свой доход». По замыслу реформаторов фонд без их участия будет проводить расчеты за медицинскую помощь, качество и условия предоставления такой помощи федеральными медицинскими организациями. Также фонд возьмет на себя обязанность с предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

В первом чтении Госдума рассмотрела законопроект об ОМС в октябре. Предполагается, что в бюджете ФОМС будут обособлены средства на финансирование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС.