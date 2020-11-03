Трамп в решающую ночь оценил шанс на победу в выборах президента

Дональд Трамп уверен в своей победе на президентских выборах Фото: depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп уверен в своей победе на выборах. Он отметил, что у него хорошо идут дела на избирательных участках во всех штатах.

«Мы очень хорошо выступаем во Флориде и Аризоне. У нас невероятно хорошо идут дела в Техасе. Я слышал, что у нас хорошо идут дела везде», — цитирует слова Трампа РБК со ссылкой на американский телеканал CNN. Американский лидер убежден, что у него и его сторонников «будет отличная ночь».

Трамп уверен, что имеет все шансы на победу. «Выиграть легко. Проиграть никогда не бывает легко — [это] не для меня», — отметил президент. При этом он признался. что пока еще не думал о речи в случае своей победы, впрочем, также не репетировал и спич о том, что скажет, если проиграет. Конкурентом Трампа на выборах является кандидат от Демократической партии Джо Байден, напоминает RT.

В США 3 ноября проходят выборы. Американцы выбирают президента, вице-президента, 13 губернаторов, 35 сенаторов и 435 членов Палаты представителей, напоминает Nation News. Трамп ранее заявил, что Республиканская партия США лидирует даже в ключевых колеблющихся штатах — в том числе во Флориде.