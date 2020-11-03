Алишер Моргенштерн знал, что в его конкурсе участвуют люди из окружения Рамзана Кадырва Фото: скрин из интервью Юрия Дудя

Рэпер Алишер Моргенштерн в интервью с Юрием Дудем раскрыл подробности сотрудничества с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова и директором рекламного агентства Артемом Клюшиным. Последний, по словам музыканта, является единственным человеком, с которым он советуется.

Сначала жуналист спросил у исполнителя, знал ли он, что в числе спонсоров его недавнего конкурса были близкие Рамзана Кадырова. «Да! Мне менеджер сказала, что Рамзан Ахматович хочет со своей семьей стать спонсорами. Я *** [удивился]. Конечно!», — сказал Моргенштерн, дав понять, что для него это было честью. О том, как проходили финансовые операции, музыкант рассказывать не стал, но после небольшой паузы добавил, что все было «по-белому».

Следом речь зашла про Артема Клюшина, который был замечен в окружении Моргенштерна. На вопрос журналиста, знает ли он, чем Клюшин занимался в прошлом, музыкант сказал, что раньше тот работал в правительстве РФ.

«Его называют: один из самых известных прогосударственных блогеров, личный интернет-телохранитель Кремля и человек, который связан с администрацией президента России», — сказал Дудь. Рэпер ответил, что был не в курсе, но ко всему перечисленному отнесся с юмором.

«Круто. Очень интересный титул <…>. Получается, со мной на сцене в панаме интернет-телохранитель Кремля тусуется. Прикольно. Тема отличный мужик. У него в „кукухе“ огромный багаж, с ним очень интересно. По всем моим делам это, наверное, единственный человек, с которым я советуюсь. Потому что что-то под своей панамой дядя Тема да хранит», — сказал Моргенштерн.