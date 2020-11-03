В РФ уволили награжденного за борьбу с коронавирусом главврача

Главный врач махачкалинской городской больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после прокурорской проверки. Об этом журналистам рассказали в министерстве здравоохранения Дагестана.
«Главврач махачкалинской городской клинической больницы №1 отстранен на основании представления региональной прокуратуры „о нарушении антикоррупционного законодательства“. Кроме того, у Малаева имелось три выговора „за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей“», — приводит «
Внутренняя проверка, как отметили в минздраве, выявила несколько случаев, когда пациентов городской больницы направляли завершать лечение в частную клинику, которая была связана с Малаевым. Последний, к слову, был награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом РФ Владимиром Путиным.
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