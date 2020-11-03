03 ноября 2020

В РФ уволили награжденного за борьбу с коронавирусом главврача

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Гаджимурад Малаев отстранен от должности после проверки прокуратуры Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный врач махачкалинской городской больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после прокурорской проверки. Об этом журналистам рассказали в министерстве здравоохранения Дагестана.

«Главврач махачкалинской городской клинической больницы №1 отстранен на основании представления региональной прокуратуры „о нарушении антикоррупционного законодательства“. Кроме того, у Малаева имелось три выговора „за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей“», — приводит «Федеральное агентство новостей» сообщение ведомства.

Внутренняя проверка, как отметили в минздраве, выявила несколько случаев, когда пациентов городской больницы направляли завершать лечение в частную клинику, которая была связана с Малаевым. Последний, к слову, был награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом РФ Владимиром Путиным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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