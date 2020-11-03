03 ноября 2020

России предрекли обвал экономики, как в 2014 году. «Кризис будет перманентным»

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Инфляция в России достигнет двузначных значений, прогнозирует Дмитрий Голубовский Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российскую экономику ждет обвал наподобие того, что был в 2014 году, когда инфляция достигла 11,36%. Такой сценарий возможен в случае победы на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена и «взятии» сената его однопартийцами, объяснил в разговоре с URA.RU финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Собеседник агентства считает, что в случае прихода демократов к власти, США начнут вводить новые, жесткие санкции в отношении России. «Я думаю, что в случае санкций мы получим опять двузначную инфляцию, как в 2014 году, но это уже будет надолго. Это не будет как тогда: один удар и шоковый год, потом какой-то отскок. Нет. Состояние кризиса будет перманентным», — полагает Голубовский.

Кроме того, Голубовский ожидает, что в случае новых антироссийских санкций со стороны США, начнется девальвация рубля. «И, наверное, мы получим жесткий бюджет, соответственно спад доходов [населения] в реальном выражении продолжится за счет того, что бюджетникам не будут платить. Если дефицитный бюджет, бюджет нечем финансировать, бюджетникам платить не будут», — отметил финансовый аналитик.

3 ноября в США начались президентские выборы. На кресло главы государства претендуют действующий лидер страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Ранее Дмитрий Голубовский предрек, что в случае победы Байдена, к августу 2021 года курс доллара достигнет 120 рублей. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что выборы президента США представляют собой постановочное шоу, они не являются стандартом демократии, пишет RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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