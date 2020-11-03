Золото резко упало на фоне выборов президента США

Фьючерсы на золото подешевели на 30 долларов за полтора часа после того, как действующий президент США Дональд Трамп стал побеждать своего соперника Джо Байдена на выборах. Соответствующие данные опубликованы на финансовом портале investing.com.
Рост цен на металл остановился ночью, после чего золото начало дешеветь. На пике оно оценивалось в 1916,8 доллара за тройскую унцию (03:00 по московскому времени). Уже через 15 минут оно подешевело почти на 7 долларов, а еще через полчаса упало в цене до 1899,55 доллара. Уже к 05:30 золото торговалось на уровне 1886,60 за тройскую унцию.
Ночью действующий президент США Дональд Трамп начал побеждать в предвыборной гонке своего оппонента Джо Байдена. После этого золото начало падать. В штате Техас Трамп набрал 50,4% голосов (обработано 67% бюллетеней), во Флориде — 51,3% (посчитан 91%), в Джорджии, где обработан 51% бюллетеней, — 56,2%. В Штатах Северная Каролина и Огайо действующий президент получил 50,5% голосов избирателей. Там посчитали более 70% бюллетеней.
Последний раз цены на золото опускались ниже 1887 долларов 28 сентября. В конце этого месяца фьючерсы на металл дешевели до значения 1863 доллара за тройскую унцию.
Ранее преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, что выборы президента США приведут к укреплению рубля. Курс доллара установится в районе 85 рублей, передает RT.
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