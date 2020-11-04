Структура коронавируса сложнее, чем у испанского гриппа, отметил Анатолий Альтштейн Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса продлится дольше, чем пандемия испанского гриппа, которая была в начале прошлого столетия и продлилась два года. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился научный сотрудник Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По данным открытых источников, эпидемия испанского гриппа (испанки) стала самой массовой за всю историю человечества. Она продлилась с 1918 по 1920 годы. По разным подсчетам испанка унесла жизни от 17 до 100 миллионов человек.

«Тогда не было массовой вакцинации. Мы вируса гриппа не знали. Не умели его выделять, культивировать. Что такое вирус гриппа, стало ясно спустя еще 12-13 лет. А сейчас все это есть. Над этим всем будут работать. Займет этот период может быть не два года, как с испанкой, может быть и больше. Но постепенно все будет налаживаться», — объяснил URA.RU Альтштейн. Он напомнил, что почти 100 лет назад пандемия прекратилась, так как у людей развился иммунитет, а вирус стал менее смертельным.

Пандемия коронавируса продлится дольше пандемии испанки, так как структура COVID-19 сложнее, отметил Альтштейн. «Коронавирус более изощренный, более сложный вирус, более сложный во взаимоотношении с человеком. Он размножается в таких тканях, где вирус гриппа не размножается. В нервной системе с вирусом гриппа это редкий случай, а здесь это [встречается] довольно часто», — сказал вирусолог. Он подчеркнул, что длина коронавирусного генома почти в два раза длиннее гриппозного. Однако, добавил Альштейн, геном гриппа состоит из восьми отдельных кусков РНК, в то время как в коронавирусе всего один.

Согласно официальным данным на 4 ноября, в России выявлено рекордные 19 768 случаев заражения коронавирусом в сутки. При это за прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписано 15 567 человек, передает RNS.