В России впервые определили правила эвакуации

Новый ГОСТ регулирует правила эвакуации, разработку планов эвакуации, а также приема и размещения людей Фото: Илья Московец © URA.RU

Национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях впервые разработан в России. Данный ГОСТ, одобренный Росстандартом, вступит в силу 1 июня 2021 года.

«ГОСТ «Планирование мероприятий по эвакуации и рассосредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», — приводит ТАСС текст документа. В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера ЧС. Это могут быть наводнение, землетрясение, снежная лавина, радиоактивное или химическое заражение.

Также ГОСТ определяет положения по разработке документов планирования по эвакуации населения, требования при планировании эвакуационных мероприятий. Стандарт предназначен для органов федеральной и региональных властей, а также работников организаций, которые занимаются планированием мероприятий по подготовке к эвакуации. Кроме этого, в ГОСТе указано, что норма выделяемой жилой площади в безопасном районе при эвакуации составляет два квадратных метра на человека.

С 1 ноября в России вступил в силу национальный стандарт, который регулирует требования к размещению на дорогах переходов для животных, передает сайт argumenti.ru. Документ также был разработан впервые.