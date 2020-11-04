Дочь экс-губернатора Дубровского судится с семейной фирмой

В бизнес семьи Бориса Дубровского (на фото) вступают его дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна Дубровская требует включить ее в число кредиторов ПО «Монтажник. Фирма, к которой подан иск, контролируется семьей Дубровских. Дочь губернатора заявила о долгах на 415, 6 тысяч рублей.

«Дубровская Анна Борисовна обратилась с заявлением о включении в реестр кредиторов требования в размере 415 976 881 руб. 87 коп», — указано в документах суда. Заседание по данному иску назначено 23 ноября. В числе третьих лиц заявлен сын экс-губернатора Александр Дубровский.

В семье Дубровских дела бизнеса не комментируют. Телефоны ПО «Монтажник» отключены. «Дочь решено ввести в этот процесс, чтобы получать информацию с собраний кредиторов», — сообщил URA.RU источник в окружении экс-губернатора. В число соучредителей ПО «Монтажник» входят Светлана Корышева и Константин Переверезев. Оба являются доверенными лицами семьи Дубровских.

В конце сентября челябинский суд признал долги кредиторов ПО «Монтажник» на 30 млн рублей и ввел на фирме внешнее наблюдение. С того времени поступило более десятка исков с требованием включить их в число кредиторов на общую сумму около 250 млн рублей.Самый крупный иск поступил от «Совкомбанка» (Москва), на 194, 4 млн рублей. Параллельно в Арбитражном суде Москвы банк пытается взыскать с ПО «Монтажник» 188 млн рублей. URA.RU направляло запрос в «Совкомбанк» по долгам магнитогорской фирмы, ответ пока не поступил.

«Монтажник» строил конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. В объект вложено несколько миллиардов рублей из областного бюджета. Строительство заморожено, возбуждено уголовное дело.