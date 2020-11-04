Названы противопоказания к российской вакцине от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», запрещена при тяжелых формах аллергии, иммунодефиците, а также несовершеннолетним. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
«Противопоказания к применению вакцины являются следующими: гиперчувствительность к компонентам препарата, например, гидроокиси алюминия. Тяжелые формы аллергических заболеваний, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность», — сообщается в неофициальном telegram-канале ведомства. При острых или хронических заболеваниях прививка разрешена не менее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.
В Роспотребнадзоре добавили, что при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят, когда температура придет в норму. Также вакцина «ЭпиВакКорона» запрещена для детей, поскольку исследования препарата на детях не проводились.
Массовая вакцинация россиян от коронавируса запланирована на 2021 год. На данный момент в стране создаются сразу несколько вакцин от коронавируса. Это делается для того, чтобы дать людям возможность выбора и оценить эффективность каждой из них. При этом отсутствие западной вакцины от коронавируса является наихудшим сценарием борьбы с распространением инфекции, пишут «Дни.ру». Недавний опрос «Левада-центра» показал, что больше 60% россиян не хотят делать прививку от COVID-19, передает «Национальная служба новостей».
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