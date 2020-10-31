В зависимости от самочувствия и возраста пациента врачи могут выбрать одну из трех вакцин от коронавируса, заявила Анна Попова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Наличие в России сразу нескольких отечественных вакцин против коронавируса предлагает врачам и гражданам выбор и «возможность маневра». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Очень хорошо, что есть в Российской Федерации несколько вакцин, это дает нам возможность маневра. <…> У нас есть выбор, есть выбор у врачей, есть выбор у нас как у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе. У кого-то есть аллергия, у кого-то есть сопутствующие заболевания, есть люди старшего возраста, которым нужно щадящим методом привиться. Есть люди молодые, активные, которым нужно привиться быстрее. И здесь можно принять другую вакцину», — сказала главный санитарный врач в эфире телеканала «Россия 1».

Сейчас в России производят три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и препарат московского центра имени М.П. Чумакова, сообщает агентство Nation News. Регионам РФ предстоит предоставить данные о возможностях для хранения препарата от COVID-19 в больших масштабах. В Евросоюзе готовы закупать российскую вакцину только после завершения всех проверок и сертификации, передает телеканал 360.