Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в РФ

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Бесплатно прививать от COVID-19 начнут в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Масштабная вакцинация россиян запланирована на 2021 год. Об этом сообщил Ринат Максютов, генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В данный момент центр приступил к выпуску первых промышленных партий вакцины «ЭпиВакКорона», говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году <…> Начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь—декабрь 2020 года. Они продлятся шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца», — сказал он. Также сообщается, что для граждан Российской Федерации вакцина будет бесплатной. Вакцинация будет проводиться добровольно.

На данный момент в России создаются сразу несколько вакцин от коронавируса. Это делается для того, чтобы дать людям возможность выбора и оценить эффективность каждой из них. Так, например, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог и сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов назвал вакцину, которую разработал центр «Вектор», неэффективной. По его словам, больше стоит доверять вакцине, созданной в центре Чумакова, но она пока не дошла до третьего этапа испытаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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