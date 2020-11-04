Байден резко вырвался вперед на выборах в США

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Джо Байден, Дональд Трамп, трамп дональд, байден джо
Дональд Трамп пока что проигрывает Джо Байдену Фото: Chip Somodevilla / POOL, EPA

Действующего президента США Дональда Трампа обходит его конкурент от демократов Джо Байден. В ходе подсчета голосов выяснилось, что он побеждает в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Неваде.

«Байден упрочил до 0,4% отрыв от Трампа в важном для победы штате Мичиган», — приводит результаты выборов РИА «Новости». Победа в этих штатах гарантирует общую победу.

Подсчет бюллетеней еще не завершен. Отрыв Байдена незначительный, поэтому ситуация еще может измениться. В общем подсчете, по данным The Washington Post, Байден набрал 50,2%, а Трамп — 48,3%.

Ранее штаб Байдена обвинил Трампа в попытке помешать подсчету голосов. Демократическая партия намерена воспользоваться услугами юристов, если Трамп будет оспаривать итоги выборов в суде, пишет телеканал 360. При этом Евросоюз, как передает деловая газета «ВЗГЛЯД», призвал доверять властям США в подсчете голосов на выборах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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