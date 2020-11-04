В Госдуме считают, что России не нужен интернет от Илона Маска

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Заседание в заксобрании с полпредом по нацпроектам. Екатеринбург, магазин одежды, выбор одежды, покупки в интернете, планшет, гаджет
Интернет от Илона Маска будет быстрее почти в четыре раза, чем обычный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спутниковый интернет SpaceX Starlink, разработанный предпринимателем Илоном Маском, бессмысленно использовать в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Если честно, я не очень понимаю, для чего он нам требуется. В России высокий уровень покрытия интернетом и развиваются новые технологии, например 4G и 5G», — заявил Хинштейн в интервью URA.RU.

Ранее прошло первое бета-тестирование спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска. Оказалось, что он быстрее обычного в четыре раза, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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