В Госдуме считают, что России не нужен интернет от Илона Маска

Спутниковый интернет SpaceX Starlink, разработанный предпринимателем Илоном Маском, бессмысленно использовать в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Если честно, я не очень понимаю, для чего он нам требуется. В России высокий уровень покрытия интернетом и развиваются новые технологии, например 4G и 5G», — заявил Хинштейн в интервью URA.RU.
Ранее прошло первое бета-тестирование спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска. Оказалось, что он быстрее обычного в четыре раза, пишет агентство Nation News.
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