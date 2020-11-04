04 ноября 2020

«Ведомости»: Володин будет участвовать в выборах в Госдуму

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин намерен участвовать в выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет выдвигаться от «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к руководству нижней палаты парламента, и еще один собеседник в Госдуме.

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«Пока окончательно не решен вопрос, пойдет ли Володин по списку, возглавив региональную группу, или по одномандатному округу в Саратовской области, сам Володин готов к любому из вариантов и активно ведет работу в регионе», — приводит газета «Ведомости» слова источника. В частности, как отмечается, Володин был в регионе на прошлой неделе и планирует приехать туда 5 ноября.

По словам собеседников издания в Госдуме, участие Вячеслава Володина в выборах, вероятнее всего, означает, что в новом созыве он сохранит должность председателя. Более того, уже сейчас планируются мероприятия с его участием на вторую половину 2021 года. В частности, в ноябре — совещание спикеров парламентов стран Евразии. В пресс-службе нижней палаты не ответили на вопросы журналистов газеты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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