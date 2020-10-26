В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Володина

Президент Владимир Путин провел очную встречу с Вячеславом Володиным Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным не обсуждал грядущее обновление состава парламента и будущее самого спикера. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на закрытой части совещания «в центре внимания находились совсем другие вопросы».

«Вы видели, о чем шла речь [в открытой части встречи], достаточно обширная информация была представлена. Эти вопросы [обновление состава Госдумы и перспективы Володина] не затрагивались», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU во время общения с прессой.

26 октября на официальном сайте президента РФ была опубликована часть его встречи с Вячеславом Володиным. Политики обсудили распространение коронавируса среди депутатов Госдумы, принятие федерального бюджета на 2021 год и законопроектов, развивающих поправки в Конституцию.

В 2021 году состоятся выборы в Госдуму. Как сообщало URA.RU, ожидается что «Единая Россия» в большинстве случаев откажется от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов и будет опираться на людей с «профессиональными компетенциями».