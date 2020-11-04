04 ноября 2020

Германия официально признала Лукашенко незаконным президентом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, лукашенко александр
Бундестаг принял резолюцию о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Бундестаг (однопалатный парламент Германии) принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Белоруссии. В документе говорится, что Александр Лукашенко обеспечил себе победу на выборах путем фальсификаций и давления.

«Немецкие парламентарии утверждают, что президент республики Александр Лукашенко добился победы путем „массовых фальсификаций“ и при помощи „лояльной избирательной комиссии“. Предварительно он зачистил избирательное поле, „арестовав своих конкурентов“. Все это лишает его легитимности», — пишет РБК со ссылкой на текст резолюции.

Более того, парламентарии осудили силовое подавление мирных протестов в Белоруссии, насилие против демонстрантов, а также аресты лидеров оппозиции. Документ поддержали правящий блок ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, союз «90/Зеленые» и Свободная демократическая партия. Фракция «Альтернатива для Германии» выступила против, а партия «Левые» воздержалась.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...