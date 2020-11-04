Германия официально признала Лукашенко незаконным президентом

Бундестаг (однопалатный парламент Германии) принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Белоруссии. В документе говорится, что Александр Лукашенко обеспечил себе победу на выборах путем фальсификаций и давления.
«Немецкие парламентарии утверждают, что президент республики Александр Лукашенко добился победы путем „массовых фальсификаций“ и при помощи „лояльной избирательной комиссии“. Предварительно он зачистил избирательное поле, „арестовав своих конкурентов“. Все это лишает его легитимности», — пишет РБК со ссылкой на текст резолюции.
Более того, парламентарии осудили силовое подавление мирных протестов в Белоруссии, насилие против демонстрантов, а также аресты лидеров оппозиции. Документ поддержали правящий блок ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, союз «90/Зеленые» и Свободная демократическая партия. Фракция «Альтернатива для Германии» выступила против, а партия «Левые» воздержалась.
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