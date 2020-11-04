Депутаты Екатеринбурга проигнорировали тесты на коронавирус

Тесты на коронавирус сдали 19 депутатов из 34-х Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около половины депутатов гордумы Екатеринбурга — 15 из 34-х — отказались от централизованного тестирования на коронавирус, которое проводилось после того, как в аппарате представительного органа было выявлено несколько случаев заражения. Как сообщил URA.RU спикер думы Игорь Володин, среди депутатов, сдавших тесты 3 ноября, инфицированных не выявлено.

«По итогам тестирования новых случаев коронавируса в депутатском корпусе и аппарате думы не выявлено: все 19 депутатов, сдавшие тест, здоровы. Но все же один случай был зафиксирован — в городской Счетной палате. Необходимые меры по изоляции сотрудника уже предприняты», — сказал Володин. По его предположению, неявка депутатов может быть связана с тем, что некоторые из них уже переболели коронавирусом.

«Но кто-то из депутатов сообщил об отрицательных результатах недавних тестов, кто-то сказал, что обследуется на рабочем месте или дома. Поэтому говорить, что проигнорировали, наверное, не совсем справедливо», — отметил собеседник агентства.

Как писало URA.RU, до 17 ноября гордума Екатеринбурга находится на карантине. Решение об отмене намеченных на начало ноября заседаний было принято по причине того, что COVID-19 был зафиксирован у четырех сотрудников аппарата. На дистанционную работу в общей сложности переведена треть работников. Источники агентства отмечали, что случаи коронавируса зафиксированы также среди помощников народных избранников.