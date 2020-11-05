Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве начала обостряться

Сергей Собянин признал, что ситуация с COVID-19 в Москве обострилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве обострилась ситуация с распространение коронавируса. Такое заявление сделал глава столицы Сергей Собянин.

«В начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — говорится в сообщении Собянина, размещенном на его сайте. В связи с этим обстоятельством, мэр принял решение продлить дистанционный формат обучения для московских старшеклассников до 22 ноября.

Ранее Сергей Собянин заявил, что почти 90% жителей Москвы носят средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — в общественном транспорте, а 80% соблюдают масочно-перчаточный режим и в магазинах, передает агентство Nation News. Он отметил, что новый ограничительных мер в столице не понадобится, пишет «Утро.ру».