Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве начала обостряться

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Сергей Собянин признал, что ситуация с COVID-19 в Москве обострилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве обострилась ситуация с распространение коронавируса. Такое заявление сделал глава столицы Сергей Собянин.

«В начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — говорится в сообщении Собянина, размещенном на его сайте. В связи с этим обстоятельством, мэр принял решение продлить дистанционный формат обучения для московских старшеклассников до 22 ноября.

Ранее Сергей Собянин заявил, что почти 90% жителей Москвы носят средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — в общественном транспорте, а 80% соблюдают масочно-перчаточный режим и в магазинах, передает агентство Nation News. Он отметил, что новый ограничительных мер в столице не понадобится, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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