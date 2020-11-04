Школьников в ЯНАО кормили просроченной едой из грязной посуды

Нарушения санитарных правил и норм в школах города Губкинского (ЯНАО) стало основанием для наказания руководителей учебных заведений. По сообщению окружной прокуратуры, на пищеблоках школ посуда мылась с нарушениями, а продукты либо не имели маркировки сроков хранения, либо были просрочены.
«В школах города мойка посуды осуществлялась с нарушением установленных санитарных норм и правил, — сообщили в надзорном ведомстве по результатам проведенной проверки. — На мясной продукции, хранящейся в морозильных камерах, отсутствовала маркировка, что препятствовало определению срока годности продуктов питания». Также было установлено, что суточные пробы приготовленных блюд на момент проверки оказались просрочены.
Руководителям образовательных учреждений вынесены представления об устранении нарушений закона. В отношении директоров также возбуждены два административных дела по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» КоАП РФ.
Ранее территориальное управление Роспотребнадзора по ЯНАО отмечало, что в образовательных учреждениях округа для школьного питания использовались просроченные и фальсифицированные продукты. Нарушались не только сроки, но и условия хранения, а также требования при приготовлении блюд.
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